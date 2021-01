DIAPORAMA - Fun Radio Live Stream Experience : la soirée en images

publié le 15/01/2021 à 22:55

Une soirée exceptionnelle pour célébrer la musique. Fun Radio a réuni, vendredi 15 janvier, les meilleurs DJ français pour un concert digital d'une grande envergure. Dans l'une des plus belles salles de la capitale, l'Accor Arena, cinq artistes incontournables de la musique électro se sont succédés sur la scène pour offrir quatre heures de mix - diffusés sur notre antenne, funradio.fr et nos réseaux sociaux.

Bob Sinclar, David Guetta, Martin Solveig, Ofenbach, et Kungs ont joué leurs plus grands tubes dans cette salle d'une capacité de plus de 20.000 personnes, mais bel et bien vide en raison des mesures gouvernementales. L'événement, très bien réalisé, a bénéficié d'une production léchée de la part de Hï [en charge de la réalisation de l'événement, ndlr], société habituée à gérer des shows hallucinants à Ibiza. Effets de lumières, drones et caméras dignes d'un film hollywoodien, le concert a bénéficié d'une mise en scène folle.

La rédaction de Funradio.fr vous propose de découvrir les plus beaux clichés de cette soirée mémorable en compagnie des DJ présents.