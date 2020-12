publié le 23/12/2020 à 21:00

Vous avez fait votre choix. Pour cette huitième édition des Fun Radio DJ Awards, auditeurs et auditrices ont été des milliers à voter pour mettre en lumière leurs artistes préférés. Sur une période de deux semaines, toutes et tous ont pu élire le DJ de leur choix.

Malgré un contexte alambiqué, les artistes ont su s'adapter en proposant des musiques percutantes et des concerts digitaux novateurs. Au total, 6 catégories (meilleur DJ français, meilleure révélation, meilleur DJ international, meilleur single Dance, meilleur remix et meilleur Live Stream) et une vingtaine d'artistes figurent dans cette édition 2020.

Nos quatre DJ's animateurs Alex Wat, Adrien Toma, Mico C et Matt ont dévoilé les noms des grands gagnants sur notre antenne lors d'une cérémonie très particulière en direct de nos studios. Découvrez sans plus attendre les artistes récompensés.

Meilleur DJ Français : David Guetta

> David Guetta

DJ Snake

Martin Solveig

Kungs

Bob Sinclar

Ofenbach

Meilleure révélation : LUM!X

Regard

Vize

> LUM!X

Joel Corry

Topic

Imanbek

Meilleur DJ international : Martin Garrix

> Martin Garrix

Armin van Buuren

Calvin Harris

Tiësto

Kygo

Dimitri Vegas & Like Mike

Meilleur Single Dance : Ofenbach - "Head Shoulders Knees & Toes"

> Ofenbach - Head, Shoulders, Knees & Toes

Robin Schulz - In Your Eyes

Vicetone - Astronomia

Regard - Ride It

Topic - Breaking Me

Felix Jaehn & Vize - Close Your Eyes



Meilleur Remix : Dua Lipa - "Don’t Start Now" (Remix Kungs)

Imanbek : Saint Jhn - Roses (Imanbek Remix)

Felix Jaehn : Nea - Some Say (Felix Jaehn Remix)

Jonas Blue : Regard - Ride It (Jonas Blue Remix)

> Kungs : Dua Lipa - Don't Start Now (Kungs Remix)

Meduza : Dermot Kennedy - The Power Over Me (Meduza Remix)

Major Lazer : The Weeknd - Blinding Lights (Major Lazer Remix)

Meilleur Live Stream : Bob Sinclar - Pour sa résidence quotidienne depuis chez lui

Martin Garrix - Live On Dutch Waters

> Bob Sinclar - Pour sa résidence quotidienne depuis chez lui

David Guetta - United At Home / Fundraising Live from Miami

Don Diablo - Live from His Toilet

Kungs - Fun Radio Private Party

Timmy Trumpet - Live from Sidney