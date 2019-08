DJ Snake dévoile son nouvel album sur Fun Radio

publié le 30/07/2019 à 13:50

C'est un jour spécial pour DJ Snake et ses fans. La superstar française de l'EDM est l'invité exceptionnel de Fun Radio ce vendredi afin de dévoiler tous les titres de son nouvel album Carte Blanche, le second après l'énorme succès de Encore en 2016. Après trois ans d'attente, le leader du collectif "Pardon My French" présente un opus à son image, à la fois percutant, planant, aux sonorités toujours très surprenantes et rempli de tubes de l'été.

Loco Contigo, When The Lights Down, Magenta Riddim ou encore Try It, découvrez les divers extraits des 17 titres "made in Snake" présents sur l'album, fruits de deux années de production.