publié le 17/12/2020 à 11:29

Des questions intimes auxquelles le magicien de M6 a dû répondre. Alice s'est invitée, mercredi 16 décembre, dans l'appartement de Éric Antoine, jury de La France a un incroyable talent. Notre animatrice lui a fait écouter plusieurs interventions d'auditrices, toutes plus curieuses les unes que les autres de savoir des choses intimes sur sa vie sexuelle.

C'est sans tabou et avec beaucoup d'humour que la tête d'affiche du programme de M6 a répondu à toutes les questions posées par les auditrices de La Story d'Alice dans Lovin'Fun. Taille du sexe, fantasme particulier, anecdote intime... Éric Antoine nous a tout dit sans langue de bois.

