publié le 26/11/2019 à 08:25

Des artistes incroyables pour un événement qui l'est tout autant. L'antenne Fun Radio est très fière de vous annoncer la venue de Dimitri Vegas & Like Mike pour la cinquième édition de Fun Radio Ibiza Experience, qui prendra place le 3 avril 2020 à l'AccorHotels Arena.



Le groupe de DJs, composé des deux frères Dimitri Thivaios et Michael Thivaios originaire de la Belgique - va enflammer pour la première fois la très prestigieuse salle parisienne.

Le duo a été sacré meilleur DJ de l’année 2019 par le très renommé magazine DJ Mag, devançant ainsi Martin Garrix qui avait monopolisé la première place durant trois années (2016, 2017, 2018).

Dimitri Vegas & Like Mike Crédit : Fun Radio

Les deux artistes belgo-grec succèderont ainsi à KSHMR, Afrojack, Sunnery James, Ryan Marciano, Timmy Trumpet, W&W et Jonas Blue. Si vous souhaitez aller applaudir Article Dimitri Vegas & Like Mike et vivre une soirée exceptionnelle, il vous suffit de réserver vos places sur le site Funradioibizaexperience.fr.