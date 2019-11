publié le 15/11/2019 à 08:48

C'est l'événement à ne manquer sous aucun prétexte. Pour sa cinquième édition, Fun Radio Ibiza Experience 2020, s'installera à l'AccorHotels Arena, le 3 avril prochain. À cette occasion, votre radio préférée vous invite à passer en mode VIP. Un seul gagnant sera sélectionné, son nom sera dévoilé le lundi 18 novembre à l'antenne.

En effet, Fun Radio vous offre la possibilité d'être dans les coulisses de ce show d'exception. Vous aurez ainsi la possibilité de suivre les équipes de Bruno, de manger avec elles, de suivre les prestations des artistes à leurs côtés. Bref, de vivre une expérience incroyable !

Ainsi, toutes les personnes qui achèteront leur billet entre le vendredi 15 novembre et le lundi matin 18 novembre, et qui posteront leur preuve d'achat sur les réseaux sociaux (Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter) avec le hashtag #FunRadioIbizaExperience participeront à un tirage au sort pour être surclassé en VIP avec transport, hébergement (2 nuits - veille et jour-j), visite des coulisses et rencontre artistes. (Veillez à masquer le code-barres de vos billets lorsque vous prendrez votre photo).

Le gagnant assistera à l'émission Bruno dans la radio du matin même et passera ainsi la journée avec l'équipe. Il pourra faire profiter un de ses proches ayant aussi sa place pour l'événement.