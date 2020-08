Kev Adams et le Fridge Comedy Club - L'intégrale du 28 août

publié le 30/08/2020 à 17:29

Une deuxième émission remplie de surprises. Kev Adams et le Fridge Comedy Club ont fait résonner les studios de Fun Radio afin de vous offrir un contenu de qualité. Ainsi, l'humoriste et comédien de 29 ans a accueilli de nouveaux talents autour de la table.

Ilyes Djadel, qui sévit sur les réseaux sociaux, Lisa Pariente, connue pour ses reprises de chansons hilarantes sur YouTube, Benjamin Demay, producteur de plusieurs humoristes (Tom Villa, Maxime Gasteuil et Redouane Bougheraba), Alex Fredo, musicien, humoriste, et John Eledjam, comédien, humoriste qu'on a déjà pu apercevoir dans la série Soda aux côtés de Kev Adams, ont régalé nos auditeurs et auditrices aux travers de multiples séquences, toutes plus drôles les unes que les autres.

On a pu assister à la naissance d'un nouveau jeu : celui du "Mahboul Game". Le principe est simple puisque les humoristes présents autour de la table doivent se rendre dans un endroit bien précis et munis d'une oreillette, suivre les consignes de Kev Adams. Ben, a ainsi enchaîné les phrases loufoques dans une boulangerie tandis que Ilyes s'est attaqué de son côté à une bijouterie en demandant des choses complètement incroyables.

D'autres jeux - tels que le jeu porno pêche ou tennis (deviner si on entend le cri d'une actrice pornographique, d'un tennisman ou bien d'une personne qui pêche), le clash-clash (chacun se clashe autour de la table) - sont venus agrémenter l'émission.