Kev Adams à propos du Téléthon : "J'espère qu'on va récolter un maximum d'argent", dit l'humoriste sur Fun Radio

Le Téléthon est de retour. Après deux années blanches en raison d'un contexte sanitaire instable, l'événement, visant à rassembler un maximum de fond afin de financer des projets de recherche sur les maladies génétiques, revient avec beaucoup d'entrain et un fort objectif.

Et pour ce grand retour, c'est l'humoriste Kev Adams qui se chargera, les 2 et 3 décembre, de parrainer cette 36e édition. Particulièrement impliqué, le comédien de 31 ans a immédiatement accepté lorsque l'événement caritatif a pris contact avec lui.

"Je ne pouvais pas dire non. Je trouve le Téléthon fantastique. Quand tu rencontres les chercheurs et les familles, tu comprends beaucoup de choses. (...) Je suis trop content et j'espère qu'on va tout déchirer et qu'on va récolter un maximum d'argent", a déclaré le comédien au micro de Fun Radio. Pour soutenir et venir en aide au Téléthon, appelez le 3637 pour faire un don.