publié le 02/07/2020 à 13:57

À l'occasion de la parution de leur nouvel album Translation, sorti le 19 juin, les Black Eyed Peas se sont confiés comme très rarement au micro de Fun Radio dans notre émission phare : Le Before Party Fun.

Le groupe américain, porté par le DJ, rappeur et producteur will.i.am, nous a dévoilé plusieurs anecdotes insoupçonnables sur ce nouveau projet musical. Collaborations artistiques, influences musicales, et rencontre avec David Guetta, notre animateur Alex Wat a abordé plusieurs sujets avec les quatre membres de ce collectif aux 40 millions d'albums vendus à travers le monde.

Lorsqu'on lui pose la question de savoir ce qu'il pense du DJ français avec lequel il a collaboré en 2009 sur le morceau I Gotta Feeling, will.i.am ne peut s'empêcher de complimenter la star des platines.

"Je me souviens comme j'étais en train de chercher David Guetta. Je demandais à tout le monde mais qui a produit cette chanson [Love Is Gone, ndlr] ? Qui a produit ça ?! Il faut absolument que je rencontre cette personne-là ! Je lui ai dit j'aime cette chanson, donne-moi un remix de ce morceau. Et, il m'a répondu ok. Il m'a envoyé le remix de Love Is Gone, et sur cette musique-là j'ai écrit I Gotta Feeling", a-t-il confié au micro de Fun Radio.

L'artiste de 45 ans n'a pas hésité à faire un parallèle entre la musique électronique et la musique latino. "Ce qui s'est passé de 2007 à 2011 avec la musique électronique, c'est vraiment ce qui est en train de se passer avec la musique latino aujourd'hui. C'est vraiment la saison pour le latino. J. Balvin est le nouveau David Guetta".