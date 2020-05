VIDÉO - The Black Eyed Peas : (ré)écoutez leurs plus grands tubes

publié le 19/05/2020 à 13:37

Ils font partie de ces groupes phares qui ont marqué les années 2000. En vingt-cinq ans de carrière The Black Eyed Peas ont su nous faire partager de nombreux titres tous plus forts les uns que les autres.



De I Gotta Feeling, Pump It, Meet Me Half Away, Don't Stop The Party, en passant par Just Can't Get Enough, ou bien encore plus récemment Ritmo, le groupe fondé en 1995 a réussi à traverser les âges et ainsi adapter ses productions musicales à celles existantes aujourd'hui.

Porté par le rappeur/chanteur Will I am, le collectif, composé de Allen Pineda Lindo surnommé apl.de.ap, Jaime Luis Gomez dit Taboo, et anciennement la chanteuse Fergie, a vendu plus de 40 millions d'albums à travers le monde. Des chiffres qui donnent le tournis... Leur dernier titre Mamacita en collaboration avec Ozuna, et J.Rey Soul cumule déjà 81 millions de vues sur YouTube.

Le groupe sera l'invité de Bruno dans la radio ce mercredi 20 mai, mais aussi du Before Party Fun sur Fun Radio.