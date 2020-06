publié le 30/06/2020 à 18:01

Sa prestation avait ébloui le public parisien. Le 22 février dernier restera gravé à jamais dans la mémoire de DJ Snake puisque l'artiste français avait réussi une performance incroyable en réunissant plus de 40.000 personnes lors de son concert à Paris La Défense Arena, du jamais vu. Lean On, Let Me Love You, ou bien encore Taki Taki ont fait trembler les murs de la salle parisienne.



Bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont manqué cette performance iconique puisque l'artiste qui a récemment sorti son nouveau titre Trust Nobody a annoncé une diffusion du film de son concert dans certaines salles de cinéma le 27 août. La liste va être dévoilée progressivement par le DJ, et l'ouverture des réservations est prévue pour le 2 juillet.

Si vous souhaitez mettre la main sur ces précieuses places et ainsi découvrir l'une des plus belles performances de DJ Snake sur scène, il vous suffit de réserver vos places via ce lien.