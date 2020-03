publié le 18/03/2020 à 18:46

Un show mémorable. DJ Snake se souviendra longtemps de ce concert historique qui a réuni pas moins de 40.000 personnes le 22 février 2020 dans sa ville de cœur, celle où il a fait ses premiers sets et rencontré les personnes qui l'accompagnent encore aujourd'hui.

Turn Down For What, Lean On, Let Me Love You, Loco Contigo ou bien encore Taki Taki, l'artiste au parcours hors norme, natif de la ville d'Ermont (95), dévoile dans cet Aftermovie les coulisses de ce gigantesque concert. La mise en place de la scénographie, les répétitions avec son équipe, DJ Snake a eu carte blanche pour offrir à ses fans l'un des plus beaux concerts de leur vie.

"Il fallait être là", "Incroyable", "On va s'en souvenir toute notre vie", "Un des plus grands concerts de la décennie", martèlent plusieurs spectatrices et spectateurs à la fin du concert. Une soirée historique que DJ Snake n'oubliera pas de sitôt...