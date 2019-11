Le duo Ofenbach passe la journée sur Fun Radio

publié le 28/11/2019 à 13:17

Les émissions seront à ne pas manquer. Vendredi 29 novembre, le duo parisien Ofenbach va envahir les studios de Bruno dans la radio mais aussi du Before Party Fun. Les deux amis d'enfance, Dorian Lauduique et César de Rummel, sont des habitués de Fun Radio puisqu'ils sont déjà venus à de nombreuses reprises dans nos locaux ou même nos événements.

À l'occasion de la sortie de leur dernier single, baptisé Insane, les nouveaux ambassadeurs de la French Touch ont prévu un set de folie dans les locaux de notre antenne, aux côtés de nos animateurs.

Ils vous réveilleront avec Bruno et ses équipes et vous accompagneront en votre début de week-end avec JB et Adrien Toma. Un événement à ne rater sous aucun prétexte. Les émissions seront à retrouver en replay, sur le site Funradio.fr, et en podcast sur toutes les plateformes.