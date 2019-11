VIDÉO - Découvrez "Insane", le nouveau titre de OfenBach

publié le 15/11/2019 à 15:44

Il est fait d'ores et déjà partie de la playlist de Fun Radio. Le nouveau titre de OfenBach, Insane, vient d'être dévoilé et Fun Radio le diffuse toute cette journée à l'antenne. Les deux amis d'enfance parisiens, Dorian Lauduique et César de Rummel livrent ici un morceau entêtant et rythmé, à l'image de leurs titres Rock It ou bien encore Katchi.

Le morceau s'annonce déjà comme étant un carton. Leur chaîne YouTube comptabilise plus de 306 millions de vues. Un record très appréciable quand on sait que leur carrière a débuté il y a très peu, en 2015, avec les singles What I Want, You Don't Know Me.

Si vous souhaitez aller applaudir le duo français, rendez-vous le 30 novembre 2019 au Palais Omnisports de Marseille, le 25 janvier 2020 au Trianon à Paris ou bien encore le 22 février 2020 à L'Aéronef de Lille.