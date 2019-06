publié le 26/06/2019 à 17:40

Dans un studio de production, David Guetta produit sa nouvelle chanson, elle sera diffusée en premier sur l’antenne Fun Radio grâce à l’animateur JB (16h-20h). Le son dancefloor se propage dans la vie des auditeurs de la radio et apporte de la motivation, de la bonne humeur et de la fête du matin au soir.

Le nouveau film publicitaire de Fun Radio lancé ce mercredi 26 juin met en scène le DJ mondialement connu David Guetta. Fun Radio a toujours accompagné David Guetta depuis ses projets musicaux et artistiques. Aujourd’hui, à son tour, il prête son image à la radio dancefloor avec son tube international Stay – don’t go away (sorti le 10/05/19).

FUN RADIO C’EST LE SON DANCEFLOOR !

Avec 2,8M d’auditeurs chaque jours, Fun Radio est la radio qui joue officiellement le plus de nouveautés (source Yacast)

La rédaction vous recommande Bruno dans la Radio is everywhere !