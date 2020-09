"Les Marseillais" : Paga, le plus déjanté des candidats de l'aventure

1. Paga, le plus déjanté des Marseillais

publié le 09/09/2020 à 07:01

Phrases cultes, coups de gueules mais aussi crises de larmes, ils vous ont rendu accro à leur aventure. Ils sont spontanés et attachants, Les Marseillais Y en jamais assez. Dans ce podcast, vous allez redécouvrir les candidats et les candidates de la célèbre émission de W9. Les Marseillais se livrent comme jamais et vous entraînent dans leur vie, loin des caméras.

Ancien champion de judo, DJ, éternel blagueur... Paga, de son vrai nom Anthony, est l'un des membres les plus déjantés de la famille des Marseillais. Le public l'a découvert en 2012 dans Les Marseillais à Miami.

Dans ce premier épisode des Marseillais y en jamais assez, Paga raconte comment l'émission de W9 a changé sa vie. Ce candidat attachant évoque sa relation avec ses fans mais aussi la gestion de la notoriété.

