Party Fun Live s'installe à Avoriaz 1800 avec Lude pour le nouvel an 2020

Party Fun Live s'installe à Avoriaz pour le nouvel an

publié le 30/12/2019 à 12:02

Fun Radio vous accompagne tout au long de l'année, même le jour de l'an. Afin de célébrer dignement le passage à une nouvelle décennie, notre antenne s'installera le 31 décembre dans la célèbre station de ski d'Avoriaz 1800, en Suisse, pour un Party Fun Live de grande classe.

La soirée sera animée par JB et Alex Wat. Notre DJ résidant vous offrira un mix de haute qualité comme dans chaque émission du Before Party Fun, puis suivra la venue sur scène de Lude.

Le jeune talent français, qui s'est fait connaître par le grand public avec son titre Missing You, paru l'été 2018, mixera devant une large foule. Son but ? Vous faire danser toute la nuit jusqu'au matin du premier jour de 2020. L'événement est totalement gratuit et sera à suivre sur tous nos réseaux sociaux (Facebook, Snapchat, Instagram).