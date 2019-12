DIAPORAMA - Découvrez les meilleurs moments du Party Fun Live de Rennes

publié le 19/12/2019 à 17:39

Les Rennais ont répondu présents. Le Party Fun Live de Rennes a accueilli pas moins de 1500 auditeurs dans la salle du MeM, sublime chapiteau situé non loin du centre-ville. Tous ont pu assister au mix de Alex Watt, Boston Bun et Martin Solveig dans une ambiance de folie.

Pour cette deuxième édition de la saison 2019/2020, Fun Radio avait réservé de belles surprises à notre public venu en nombre afin de danser et s'amuser au travers des diverses animations proposées.

La rédaction numérique de Fun Radio vous propose de découvrir les moments marquants de cette soirée au travers d'un diaporama regroupant les plus belles photos de cette soirée incroyable avec nos plus fidèles auditeurs, ravis d'avoir pu rencontrer leurs DJ préférés avec lequels ils ont pu échanger quelques photos et autres selfies.

Martin Solveig mixe à Rennes Crédits : Fun Radio | Date : 19/12/2019 12 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Martin Solveig mixe à Rennes Crédits : Fun Radio | Date : Boston Bun en mix au Party Fun Live de Rennes Crédits : Fun Radio | Date : Alex Watt au Party Fun Live de Rennes Crédits : Fun Radio | Date : Alex Watt lors de son passage au Party Fun Live de Rennes Crédits : Fun Radio | Date : Martin Solveig met le feu à Rennes Crédits : Fun Radio | Date : Martin Solveig et Boston Bun au Party Fun Live de Rennes Crédits : Fun Radio | Date : Martin Solveig en interview avec JB et Alex Watt Crédits : Fun Radio | Date : Les auditeurs de Fun Radio ont répondu présents Crédits : Fun Radio | Date : Nos auditeurs Rennais Crédits : Fun Radio | Date : Nos auditeurs ravis d'être sur place Crédits : Fun Radio | Date : Les auditeurs de Fun Radio au Party Fun Live de Rennes Crédits : Fun Radio | Date : Alex Watt au Party Fun Live de Rennes Crédits : Fun Radio | Date : 1 / 1 < > +