A31 paralysée, 6 millions d'euros pour aider les agriculteurs en Lorraine : l'actu de ce lundi 29 octobre 2018

6 millions d'euros vont être débloqués par la région Grand Est pour aider les agriculteurs touchés par la sécheresse. Un plan de soutien direct avec des aides versées directement pour les aider à nourrir leurs bêtes. La somme servira également - à plus long terme - à aider aux adaptations des silos et bâtiments de stockage et à réfléchir à une solution sur les réserves d'eau.



L'A31 est paralysée depuis ce matin. Un poids lourd s'est couché sur les voies à hauteur de Thionville. L'autoroute est fermée. Les automobilistes doivent sortir à la sortie 43.



Premières neige ce week-end dans les Vosges. Les amateurs de glisse ont pu lancer le coup d’envoi de la saison d’hiver hier notamment dans le secteur de la Bresse.



En foot, Didier Tholot a été démis de ses fonctions à l’AS Nancy-Lorraine. L’entraîneur a été remercié après le match nul 1 partout vendredi contre valenciennes pour la 12e journée de Ligue 2. Il est remplacé par le nouveau conseiller du président, Alain Perrin. Il avait pourtant affirmé qu’il stoppait sa carrière d’entraîneur. Les nancéiens sont toujours derniers au classement.

De son côté, le FC Metz a fait match nul 0-0 contre Lorient. Les Grenats sont toujours leaders à deux points de Lens, leur dauphin.