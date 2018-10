Le tour de France passera en Lorraine, accident à Laneuveville-devant-Nancy : l'actu de ce vendredi 26 octobre 2018

publié le 26/10/2018 à 09:23

C’est officiel ! Le tour de France 2019 passera à Nancy. Le parcours de la Grand Boucle a été révélé hier. La 4e étape aura lieu entre Reims et Nancy le 9 juillet. Le peloton passera par Villers-lès-Nancy, Laxou et Vandoeuvre-lès-Nancy avant de terminer sa course boulevard d’Austrasie à Nancy. La 5e étape démarrera de Saint-Dié-des-Vosges en direction de Colmar.



Un accident est survenu hier entre un train de voyageurs et un poids lourd. Ils se sont percuté en fin d’après-midi à hauteur de Laneuveville-devant-Nancy. Il circulait entre Nancy et Strasbourg. Le chauffeur du camion est grièvement blessé. On ne connait pas les circonstances de l’accident.

Une lettre du Titanic vendue aux enchères à Nancy. Le document date du 10 avril 1912 soit deux jours avant le naufrage. Le courrier évoque une escale à Cherbourg et une collision évitée de peu avec un autre navire. La vente aura lieu cette après-midi à Anticthermal.





En foot, l’AS Nancy Lorraine se déplace à Valenciennes ce soir pour la 12e journée de championnat. De son côté, le FC Metz par à Lorient. Coup d’envoi à 20h.