Après le nouvel an: Fêtez l'after à Nantes

Vous venez de fêter le nouvel an? Eh oui, une année redémarre!

Et pour fêter le début de l'année 2020 dignement, Fun Radio Atlantique vous invite dans une soirée gratuite au Ferrailleur à Nantes ce samedi 4 janvier, dès 22 heures jusqu'à 3h30 du matin!

La soirée Siflex & Friends #2

Siflex est un jeune DJ, animateur et producteur Nantais; A tout juste 19 ans, il a déjà participé à de nombreux événements dans des clubs divers sur Nantes, à Paris, et vous l'avez sûrement entendu récemment dans l'émission Bruno dans la radio sur Fun Radio!

Il sera accompagné de Ulysse From Mars:

Ulysse est un DJ originaire de Marseille, à 20 ans il a déjà un beau palmarès derrière lui.

En effet il a cumulé plus de 100 000 vues sur YouTube grâce à notamment "Double Check", "Butterfly Effect"ou encore "Up For Down".

L'invité spécial de cette deuxième édition est Loic Couppey:

Loïc est originaire de Paris, à tout juste 18 ans. Il enchaîne de plus en plus de dates (Festivals, Clubs, Radios show;); En 2018 il réussit plusieurs exploits comme un dj set à l'Elektric Park Festival, ou même l’ADE (Amsterdam danse Évent)!

Etudiants, c'est VOTRE soirée!

Rendez vous le 4 Janvier pour entamer l'année 2020 comme il se doit !

Pensez à bien réserver sur ce lien: Événement Facebook

La soirée est gratuite , mais le nombre de places limitées!

Plus d'infos dans l'interview de Siflex, avec Corentin dans le Fun Club sur Fun Radio Atlantique:



