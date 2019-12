Profitez d'un restaurant offert pour deux à Nantes

publié le 13/12/2019 à 17:00

Toute cette semaine,Fun Radio Atlantiqueet Insider par LaFourchette vous offre votre repas pour deux dans une des meilleures table de la région Nantaise!





INSIDER BY LAFOURCHETTELe concept ? Grâce à l’application LaFourchette, découvrez les meilleures tables du moment quel que soit votre budget et vos envies.

Pour ne pas avoir à choisir par hasard, INSIDER est un véritable « live guide » pour tous les gourmets et amateurs de nouvelles tendances food. A la recherche d’un lieu insolite, d’une table étoilée ou de la dernière adresse en vogue ? INSIDER propose une sélection pointue de restaurants, basée sur les critiques des guides gastronomiques, les avis des utilisateurs LaFourchette et l’appréciation d’experts passionnés.



Et pour découvrir ce nouveau concept, Corentin vous offre votre repas pour deux, boissons comprises! (Soit 60 €/personnes) Vous allez pouvoir choisir parmi une liste de restaurants « Insider » à Nantes, mais attention: Premier arrivé, premier servi!

Voici la liste des restaurants dans lesquels vous allez pouvoir profiter de votre repas*:

• L'Instant9 Rue Kervégan, 44000 Nantes

• Mr Strogoff

20 Rue Saint-Léonard, 44000 Nantes

• L'Instinct Gourmand

14 Rue Saint-Léonard, 44000 Nantes

• Le Prologue

14 Rue Capitaine Corhumel, 44000 Nantes

• Les Frères Piers

40 bis Rue Fouré, 44000 Nantes



Comment gagner ?

Pour tenter votre chance, facile !

Envoyez maintenant vos coordonnées ci-dessous pour participer au tirage au sort:

Et pour confirmer votre participation, mentionnez la personne qui vous accompagnera sur a publication sur le Facebook de Fun Radio Atlantique !(Le formulaire peut mettre un peu de temps à apparaître):

Bonne chance la famille!

Modalités:

Tirage au sort jeudi; Les gagnants seront contactés par téléphone ou par mail.

1- Si le lot est à récupérer physiquement, il restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.



2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.

*Dans la limite des stocks disponibles. Premier tiré au sort, premier à choisir parmi la liste.