AVP "Le CHANT DU LOUP" ET "LEGO 2"

Découvrez en avant-première les films "Le Chant du Loup" et "La Grande avanteure Lego 2" au Méga CGR de Lattes





> LA GRANDE AVENTURE LEGO 2 Bande Annonce VF (2018) Animation, Aventure

Synopsis : Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle et terrible menace se profile à l'horizon : des envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de l'espace qui détruisent tout sur leur passage !

Pour vaincre ces redoutables ennemis et rétablir la paix dans l'univers Lego, Emmet, Lucy, Batman et leurs amis devront explorer des mondes lointains et inconnus. Ils découvriront même à cette occasion une étrange galaxie où chaque situation est une comédie musicale ! Cette nouvelle aventure mettra à l'épreuve leur courage, leur créativité et leurs facultés de Maîtres Constructeurs…



Gagnez vos places pour l'avant-première le 17/02 à 11h au Méga CGR de Lattes

> Le Chant du Loup - Bande-annonce Officielle HD

Synopsis : Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or.

Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique.

Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d’un engrenage incontrôlable.



Gagnez vos places pour l'avant-première le 15/02 à 20h au Méga CGR de Lattes