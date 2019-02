LE PROSE : WINTER PARTY 2019

publié le 05/02/2019 à 17:19

Les plus grosses soirées sont avec Fun Radio Méditerranée et Le Prose à la Grande Motte !



Le 16 Février, c'est la Winter Party !

Cette année, vous allez découvrir toutes les nouveautés du Prose, avec des nouvelles décorations et un nouveau concept...

WINTER PARTY LE PROSE 2019

Aux platines :

Olivier Darock

Laurent Wild

Guillaume Martinez



Découvrez l'interview des djs de la Winter Party

> ITW WINTER PARTY Durée : 07:49 | Date : 05/02/2019

Lien Projet Humanitaire Olivier Darock



Lien Discoh





Informations

Le Prose, 277 allée du Vaccarès 34280 La Grande-Motte (Map)

Téléphone Hôtel : 04 67 02 02 05 / Téléphone Restaurant : 04 67 02 02 06

LE PROSE

Fun Radio Méditerranée est partenaire de cette soirée au Prose.

Les plus grandes soirées de nos régions se passent avec Fun Radio Méditerranée !