publié le 26/02/2019 à 05:40

Un casting est organisé en Lorraine pour le prochain film de Samuel Theis, le co-réalisateur du film "Party Girl" sorti en 2014. Des personnes sont recherchées pour tourner cet été dans "Petite Nature", un film qui raconte l'histoire de Johnny, 10 ans, dans sa cité HLM de Lorraine. Le tournage devrait avoir lieu à Forbach (Moselle).



Aucune expérience n'est demandée. Plusieurs profils sont recherchés :

- un garçon, environ 10 ans, "sensible et délicat, aimant danser (idéalement avec des cheveux un peu longs)"

- sa mère, entre 27 et 35 ans, "lumineuse aimant faire la fête (forte personnalité)"

- son frère, âgé de 12 ans environ "sportif et un peu bagarreur"

- sa soeur, 5 ans environ, "dégourdie"

- un homme d'environ 30 ans, "taillé et sportif (éventuellement tatoué)"

Envoyez votre candidature par mail avant le 15 mars avec une photo récente et avec vos coordonnées à : casting.petitenature@gmail.com