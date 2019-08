CinéNantes: Vos places pour l'avant-première de La vérité si je mens 4

publié le 30/08/2019 à 18:00

Toute cette semaine, Fun Radio Atlantique vous offre vos places pour l'avant-première du film "La vérité si je mense - Les débuts" en présence de l'équipe du film à l'UGC Ciné Cité Saint Herblain!

Les réalisateurs Gérard Bitton et Michel Munz et des acteurs seront présents pour l’avant-première mardi 10 septembre 2019 à 20 h 15 au cinéma UGC Ciné Cité Atlantis.

> LA VE´RITE´ SI JE MENS LES DE´BUTS Bande Annonce (2019)

Six ans après le dernier film de la saga La Vérité si je mens !, le long-métrage se passe dans les années 1980.

Le film sortira en salle le 16 octobre prochain.

Comment gagner mes places?

Pour tenter votre chance, facile !

Envoyez maintenant vos coordonnées ci-dessous pour participer au tirage au sort:

Vous pouvez aussi liker et partager la publication sur le Facebook de Fun Radio Atlantique pour augmenter vos chances de gagner!

(Le formulaire peut mettre un peu de temps à apparaître):

Bonne chance la famille!

Modalités:

Tirage au sort jeudi; Les gagnants seront contactés par téléphone ou par mail.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.