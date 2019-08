Gagnez vos billets pour le Puy du Fou pour 4 personnes

publié le 30/08/2019 à 16:00

Fun Radio Atlantique vous invite au Puy du fou!

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio!

Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit:

> 02 40 08 06 06 et gagnez votre billet pour 4 personnes pour le Puy du Fou!

Pour augmenter ses chances de gagner? Parlez-en à vos amis, likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Atlantique!

Un voyage inoubliable

Vivez une expérience exceptionnelle au Grand Parc, et découvrez de nombreux spectacles dont la création originale 2018 : « Le Mystère de La Pérouse ». Le soir, plongez au cœur du plus grand spectacle nocturne au monde : la Cinéscénie.



Parc préféré des Français

C'est toujours le parc à thème préféré des français il a été même été élu meilleur parc du monde, le Puy du Fou offre une multitude de spectacles grandioses et d'aventures pour toute la famille.



Jamais le Puy du Fou n’avait vu aussi grand

En 2016, une salle de spectacle incroyable était sortie de terre pour donner naissance à une création originale du Puy du Fou : Le Dernier Panache ! Un spectacle qui retrace l'histoire de François Athanase Charette (1763 - 1796), officier de marine, plus connu en Vendée que dans le reste de la France. Le spectacle raconte son enfance ou encore son engagement dans la guerre d'indépendance américaine ou dans la guerre de Vendée. Les rôles de Charette enfant seront interprétés par deux élèves de l'Académie du Puy du Fou. L'école a ouvert ses portes en septembre 2015.

L'Histoire n'attend que vous au Puy du Fou avec Fun Radio Atlantique.



Retrouvez toutes les informations sur le Puy du fou en cliquant ici.

Modalités de jeu:

Fin de l'opération le vendredi 06 Septembre 2019.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.