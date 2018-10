Décision pour les lanceurs de pétards de Metz-Lyon, Run for Tigers à Amnéville : l'actu de ce mardi 16 octobre 2018

publié le 16/10/2018 à 09:32

11 morts, 8 blessés graves et deux disparus dans le sud. Le bilan humain a été revu à la hausse hier soir. 3 mois de pluie sont tombé en quelques heures dans la nuit de dimanche à lundi. Les inondations ont durement touché le département notamment la ville de Trèbes. Des villages ont été évacués. Le premier ministre et ministre de l’intérieur par interim Edouard Philippe s’est rendu sur place hier. Il a promis une procédure d’indemnisation rapide. Emmanuel Macron se rendra sur place dès que possible.





Quelle sanction pour les lanceurs de pétards du match Metz-Lyon ? Décision aujourd’hui. Deux supporters du FC Metz avaient lancé des pétards sur le gardien de but lyonnais Anthony Lopez le 3 décembre 2016. Le parquet réclame jusqu’à un an de prison ferme. De son côté, le FC Metz qui s'est porté partie civile veut une décision "exemplaire".



Il reste des places pour la "Run for Tigers". Le zoo d’Amnéville organise la 3ème édition de la course dimanche. Les coureurs investiront 6 km des allées du parc animalier au profit de l’ONG "Awely des tigres et des hommes". L’année dernière 700 personnes avaient participé à la course. Inscription jusqu’à vendredi . Prix : 12 euros le dossard.

