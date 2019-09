Découvrez le meilleur before de soirée Bongo’s Bingo à Nantes!

publié le 07/09/2019 à 18:00

Fun Radio Atlantique présente une des meilleures soirées en France à ne louper sous aucun prétexte: Bongo's Bingo à Nantes au club Warehouse!

Bongo’s Bingo? Kézako ?

Généralement, quand on vous parle de bingo (Oui oui, le loto avec des chiffres), on ne pense pas forcément à une soirée de rêve...

Stoppez les idées reçues!

Bongo's Bingo c’est une invitation à un nouveau type de soirée, un genre d’entertainment

délirant entre amis ou entre collègues qui propose une expérience nouvelle du bingo.

Bongo’s Bingo, c’est un mélange fou de spectacle en direct, de jeu de bingo

entrecoupé de battle de danse, d'intermèdes hallucinants et de vannes débiles ; bref, un

vaste bordel chaotique qui allie une grosse participation du public à d'innombrables

classiques musicaux.

Les lots sont aussi dingues que les animateurs : silhouettes en carton de vos stars préférées, licornes géantes, scooters pour vieux, service à raclette… Les prix augmentent au fur et à mesure que la soirée avance :)



Infos pratiques

La soirée Bongo's Bingo le 21 Septembre au Warehouse.

OUVERTURE DE PORTES: 18h00

HAPPY HOUR : 18h-19h

PREMIÈRE PARTIE: 19h (Portes fermées à 20h)





ADRESSE:21 Quai des Antilles

44200 Nantes

Un parking gratuit de 1000 places situé au Hangar à Bananes, au niveau de la grue grise.

Tramway & bus:Ligne C5, Arrêt Hangar à Bananes, à deux pas du Warehouse.

Ligne 1, Arrêt Chantier Navals, puis 15min de marche.