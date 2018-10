Des détenus de Metz portent plainte, 20 000 euros pour les sinistrés de l'Aude de Nancy : l'actu de ce mardi 23 octobre 2018

publié le 23/10/2018 à 09:20

Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en Meurthe-et-Moselle. Les mouvements de terrain survenus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 après la sécheresse autour de Nancy sont concernés. Les inondations et coulées de boue survenues le 31 mai à Lenoncourt et à Pont-à-Mousson sont également concernées. Les sinistrés ont 10 jours pour déposer une déclaration de sinistre auprès de leur assureur.





De son côté, la ville de Marly en Moselle réclame le statut dans le cadre de la sécheresse qu’elle subit depuis cet été. La commune souhaite recenser les immeubles et maisons concernés. Les sinistrés sont donc invités à déposer une demande avec photos et courrier auprès du service urbanisme de la mairie avant le 5 novembre.



20 000 euros seront versé à la Fondation de France par la métropole du Grand Nancy. Les élus l’ont voté à l’unanimité lors du dernier conseil de métropole. Objectif : aider les sinistrés des inondations de l’Aude. Une subvention de 10 000 euros à Cités Unies France seront également versé en soutien aux victimes des séismes et du tsunami survenus en Indonésie le mois dernier.





Les agents du CHRU se sont mobilisé hier devant le siège de l'Agence régional de Santé à Nancy pour la défense de l’emploi et la reprise de la dette de l’établissement par l’Etat. Une cinquantaine de militants syndicaux s'étaient réunis pour accompagner les parlementaires du départements reçu pour évoquer la situation financière de l'hôpital. Avec 400 millions de dettes, les syndicats craignent une baisse des effectifs.



En basket, le Sluc Nancy affronte Evreux ce soir en quart de finale de Leaderscup. Coup d’envoi à 20h.

