Travaux à Metz, fêter Halloween pendant les vacances : l'actu de ce lundi 22 octobre 2018

publié le 22/10/2018 à 08:14

Une fuite sur le réseau de chauffage urbain rue de la caserne à Metz doit être réparé. Les travaux dureront 4 semaine en fonctions des aléas techniques et des conditions métérologiques. Un plan de déviation va être mis en place. Des travaux de réfection de caniveaux doivent également être menés au niveau du tunnel de la gare à Metz. Les sens de circulation seront modifiés à compter d'aujourd'hui et des déviations mises en places. Fin des travaux prévu le 2 novembre.



Dans l'affaire Grégory, un seul auteur pour les lettres de menaces contre les Magistrats. Selon le Parisien, l'homme qui aurait menacé le procureur général de Dijon en charge de l'affaire sur le petit garçon s'en serait également pris à d'autres magistrats de l'est de la France. Le corbeau avait envoyé des lettres en 2017. Il reste pour le moment introuvable car non enregistré dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.



Les 6 jeunes coyotes en provenance du Minnesota aux Etats-Unis sont arrivés la semaine dernière au parc Sainte-Croix. Ils seront visibles au printemps prochain dans un parc aggrandi dans une zone dédiée aux grands espaces d’Amérique du nord.



Le parc Sainte-Croix qui fête Halloween. De nombreuses animations sont prévues dans le parc animalier pendant les vacances scolaires. Au programme : rencontre avec les bestioles à la Cabanéo, le labyrinthe des frissons, la ferme des six-trouilles ou encore le laboratoire des sorciers et le salon de mocheté. Rendez-vous tous les jours de 10 à 18h. Et l’entrée est gratuite pour les enfants déguisés de la tête aux pieds.





Halloween s’invite au fort pélissier pendant les vacances. Au programme : déco terrifiantes, animations horribles, soirées déguisées et de nombreuses activités sont prévues. Pour l’occasion la Crypte de Crapahute est reliftée avec des énigmes à résoudre et un labyrinthe de la peur. Une soirée animée par la DJ Maeva Carter est prévu le 31 octobre de 22h à 5h du matin.