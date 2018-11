Don : et si vous donniez vos spermatozoïdes ou vos ovocytes ?

publié le 15/11/2018 à 11:39

L'agence de la biomédecine recrute de nouveaux donneurs d'ovocytes et de spermatozoïdes dans le Grand Est. Plus de 3 000 couples infertiles s'inscrivent chaque année pour bénéficier d'un don. 50 000 enfants sont nés grâce à l'aide de spermatozoïdes donneurs.

Si le nombre de dons a progressé, il est encore trop faible pour répondre aux besoins.



Pour donner, il faut : être en bonne santé, avoir entre 18 et 37 ans pour les femmes et entre 18 et 45 ans pour les hommes. L'anonymat est assuré.

A Nancy, le CHRU appelle au don de sperme. Un don s'effectue en plusieurs étapes :

- un premier rendez-vous aborde les questions relatives au don. Des analyses sont réalisés pour vérifier l'état de santé du donneur qui rencontre également un psychologue.

- Le premier recueil permet de vérifier les caractéristiques des spermatozoïdes et l'absence d'infection. Un test de décongélation est pratiqué. En fonction des résultats, le donneur est informé du nombre de recueils à effectuer (4 à 6 en moyenne)

- les recueils suivants sont à chaque fois vérifiés.





Toutes les infos sur :

- dondovocytes.fr

- dondespermatozoides.fr

