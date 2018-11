Peut-on arrêter de fumer en vapotant ? L'hôpital de Nancy recherche des fumeurs

publié le 06/11/2018 à 10:59

Une étude sur l'efficacité de la cigarette électronique comme aide à l'arrêt du tabac va être menée par plusieurs hôpitaux français et notamment celui de Nancy. Elle est lancée par l'Assistance publique Hôpitaux de Paris.

Objectif : combler les lacunes et approfondir les connaissance sur les cigarettes électroniques et leurs risques éventuels.

Les consultations de tabacologie auront lieu à Angers, Caen, Clamart, Clermont-Ferrond, La Rochelle, Lille, Lyon, Nîmes, Paris, Poitiers, Villejuif et donc à Nancy.



Plus de 650 personnes en France qui souhaitent arrêter de fumer sont recherchés pour participer aux recherches. Elles seront pris en charge pendant 6 mois. Elles doivent être âgées de 18 à 70 ans et fumer au moins 10 cigarettes par jour.

Le matériel sera fourni aux participants. L'arrêt du tabac doit survenir dans les 7 à 15 jours après le démarrage de l'étude avec un suivi pendant 6 mois.

Pour participer, il faut téléphoner au centre coordinateur au 06 22 93 86 09.





Le nombre de "vapoteurs" en France était estimé à 1,7 million en 2016.

La rédaction vous recommande Centenaire de la Première Guerre Mondiale : Emmanuel Macron en Lorraine