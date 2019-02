Fermeture du Muséum-Aquarium de Nancy pour travaux

publié le 27/02/2019 à 09:48

Le Muséum-Aquarium de Nancy sera fermé au public à partir du 4 mars prochain

pour travaux.

Parmi les changements prévus : le hall d'accueil doit être rénové. Une boutique-librairie va voir le jour. Un sens de circulation sera mis en place. Une salle pédagogique sera agencée avec loupes, microscopes et tableaux interactifs.

Objectif : se renouveler et mieux répondre aux attentes des curieux. En effet, le musée accueille 100 000 visiteurs chaque année.

La réouverture est prévue à l'automne.



A noter que l'amphithéâtre Lucien Cuénot reste lui accessible et accueillera des conférences programmées cette année.