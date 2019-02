Fun Radio vous offre vos pass ski au Ballon d'Alsace

publié le 01/02/2019 à 15:00

Fun Radio Belfort vous offre vos PASS pour aller dans le domaine skiable du Ballon d'Alsace et pouvoir profiter du ski de fond !

Situé en plein massif des Vosges avec de merveilleux paysages enneigés à découvrir !

Avec des points de vue magnifiques, de belles sensations et surtout.. une grande dose de bonne humeur !

N'hésitez plus, et venez profiter des joies que vous réserve la montagne.

Il n'y a pas meilleure destination pour aller admirer les splendides paysages que vous réserve cette belle région.

> Destination Ballon d’Alsace !

Comment gagner?

Pour tenter votre chance, facile !

Envoyez maintenant vos coordonnées ci-dessous pour participer au tirage au sort:

Modalités:Tirage au sort jeudi; Les gagnants seront contactés par téléphone ou par mail.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Belfort-Montbéliard [100FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.