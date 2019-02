Rencontrez les artistes du Fun Radio Live à Montbéliard

publié le 01/02/2019 à 17:00

FUN RADIO LIVE débarque à l'Axone de Montbéliard le 15 Février 2019.

Pour cette première édition, retrouvez les stars Fun Radio en live :

- Bigflo & Oli

- Ridsa

- Sound Of Legend

- Boostee

- Kamaleon

- LUDE

- Tydiaz



Marion et Anne-So - Le Night Show

Présenté par MARION & ANNE-SO du NIGHT SHOW et Corentin!

Le Night Show du dimanche au jeudi - 20h / 22h - en direct sur Fun Radio.

Before par Alex Wat

Infos et billetterie: Fun Radio Live de Montbéliard sur Facebook

Fun Radio Live COMPLET!

Fun Radio Live 2019 Montbéliard

Le Fun Radio Live est complet! Plus qu'une seule solution pour venir faire la fête avec nous le 15 Février:

Corentin vous offre le cadeau parfait pour la Saint-Valentin la même semaine de l'événement: Gagnez votre pass VIP en couple pour assister au Fun Radio Live en invité prestige! Et vous aurez même la chance de pouvoir rencontrer vos artistes préférés pendant la soirée, discuter avec eux et prendre des photos!

Vous voudriez voir qui: Sound of legend? Ridsa? Bigflo & Oli?



Envoyez maintenant vos coordonnées à Corentin, qui fera un tirage au sort en direct sur Fun Radio Belfort vendredi 8 Février entre 12h et 16h:

Likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Belfort pour augmenter vos chances de gagner!

(Le formulaire peut mettre un peu de temps à apparaître):



Bonne chance la famille!



Un événement soutenu par les MacDonald's de l'Aire Urbaine, le cinéma Pathé de Belfort, ToutMontbéliard.com, et l'hôtel Campanile de Belfort - La Jonxion.

