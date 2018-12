Gagnez vos cadeaux avec le Calendrier de l'avent Fun Radio

publié le 30/11/2018 à 16:00

C'est Noël avant l'heure avec Fun Radio Belfort !

Du 1er au 24 décembre, gagnez pleins de superbes cadeaux! Et nous vous garantissons que vous ne prendrez pas un gramme en découvrant ce que vous avez gagné dans notre calendrier:

Chaque jour, venez participer et gratter la case du jour pour découvrir votre cadeaux !

Trottinettes électriques, PS4, assistant vocal de type Google Home ou Alexa, et encore pleins d'autres cadeaux sont à découvrir et à gagner pendant tout le mois de décembre !



Comment gagner ?

Participez MAINTENANT! Likez la page Facebook de Fun Radio Belfort, et grattez la case du jour :

Calendrier de l'avent Fun Radio Belfort > Grattez > Gagnez!

Liste complète des cadeaux à gagner:

- Coffret cadeau Maxim's de 30 € avec Auto JM Audincourt

- Assistant Vocal Amazon Écho 2ème génération Alexa 59,99€ avec Optymo

- Chèque cadeaux Kadeos de 75€ avec Ecocuisine Taillecourt

- Plafonnier LED connecté avec Bricorama Bessoncourt

- Chèque cadeau de 25€ chez Meubles pro Audincourt

- Trottinette Électrique avec Super U Valdoie- Une Google Home avec Territoire Habitat - 1 service à café avec Meubles Pro Audincourt

- 1 bon " bien être " à la CITEDO de Sochaux avec Macdonald's de l'Aire Urbaine- Pendule gravé Noir avec Bricorama Bessoncourt

- 1 chèque cadeau Kadeos de 75€ avec Ecocuisine Taillecourt

- Carte Cadeau de 50€ à 150€ avec BUT Sevenans

- 4 invitations pour l'avant-première d'Aquaman, nouveau film Fun Radio

- Carte Cadeau 50€ avec BUT Sevenans

- Moulin Peugeot Électrique avec Auto JM Audincourt

- 1 Chèque cadeau de 25€ avec Meubles pro Audincourt

- Une visseuse sans fil avec Bricorama Bessoncourt

- Une console PS4 avec Super U Valdoie

- 1 bon cadeau pour un permis de conduire avec McDonald's Aire Urbaine

- 1 casque Bluetooth avec Super U Valdoie



Et encore plein d'autres cadeaux à gagner avec Fun Radio Belfort !



Découvrez tous les cadeaux, des indices et pleins d'autres surprises sur Instagram en suivant Corentin l'animateur de Franche-Comté: @CorentinRadio, ou en discutant par MP sur la page Facebook de Fun Radio Belfort.



Corentin Fun Radio offre des cadeaux de Noël

Passez un joyeux noël avec Fun Radio Belfort, Le Son Dancefloor sur le 100FM!

Les meilleurs cadeaux sont à gagner avec Fun Radio Belfort, 100FM!



Modalités de jeu:

Fin de l'opération le lundi 24 Décembre 2018.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 20 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Belfort-Montbéliard [100FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.