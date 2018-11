Gagnez vos entrées pour la soirée Wicked à La Poudrière

publié le 02/11/2018 à 15:00

Toute cette semaine,Fun Radio Belfortvous offre vos entrées pour la soirée The Wicked à la Poudrière de Belfort le Samedi 10 Novembre 2018!



Les Soirées Wicked reviennent à la Poudrière de Belfort avec une programmation 100% Brainstorm'X !

Une nuit de folie avec 7 DJ's et 9 heures de mix allant de la deep house à la techno !

Le DJ Noxico vous présentera son nouveau projet en avant première : un show live mapping qui transportera dans une nouvelle dimension visuelle en 3D

Le DJ Saverio lancera la soirée avec une House groovy, suivie de Votekick et SI3aze qui ont récémment intégré l'association, vous feront découvrir leur univers musical



Vous l'aurez compris, superbe soirée en préparation, et vous pourrez y aller gratuitement grâce à Fun Radio Belfort !

Plus d'infos :

Dates : Samedi 10 novembre

Horaires : 23h

Adresse : 7 avenue du général Sarrail 9000 Belfort



Plus d'infos sur l'événement Facebook, et sur le site de la poudrière

