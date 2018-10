Gagnez vos entrées pour le Pacha Club à Lure

publié le 26/10/2018 à 15:00

Toute cette semaine,Fun Radio Belfortvous offre vos entrées pour la soirée spéciale Halloween dans la boîte de nuit Le Pacha Club, à Lure!





Et pour fêter Halloween dignement, on a décidé de vous offrir vos places pour Le Pacha Club, le samedi 03 Novembre, pour vivre la peur de votre vie !

Au programme:

Avalanche de cadeaux, décors démesurés, comédiens et Escape game de l'horreur:

Le Pacha Club se transforme en horrible manoir!

Une transformation totale de la boîte de nuit est prévue dans un seul objectif: Vous faire frissonner, crier, et MOURIR de peur !

Comment gagner mes places?

Pour tenter votre chance, facile !

Envoyez maintenant vos coordonnées ci-dessous pour participer au tirage au sort:

Vous pouvez aussi liker et partager la publication sur le Facebook de Fun Radio Belfort pour augmenter vos chances de gagner!

(Le formulaire peut mettre un peu de temps à apparaitre):





Bonne chance la famille!



Plus d'infos :

Soirées d'Halloween au Pacha: Mercredi 31 Octobre, 2, 3 Novembre 2018

Adresse : 88 Avenue de la République, 70200 LURE

Téléphone : 06 72 67 25 65

Plus d'information sur la page Facebook du Pacha Club





Retrouvez tous nos réseaux sociaux:

- Page Facebook: Page Fun Radio Belfort (Tenez vous informés de toute l'actualité de la région, des jeux et l'univers Fun Radio)

- Page Facebook: Corentin FunRadio (Retrouvez votre animateur en Franche-Comté)

- Instagram: @CorentinRadio (Retrouvez les photos, la story et discutez avec la team Fun Radio Belfort)

- Snapchat: Corentin.Radio (La story, les snaps à envoyer à toute l'équipe Fun Radio Belfort)

- Twitter: @CorentinRadio (Likez et retweetez Corentin en Franche-Comté)







Les meilleurs cadeaux sont à gagner avec Fun Radio Belfort, 100FM!

Modalités:

Tirage au sort jeudi; Les gagnants seront contactés par téléphone ou par mail.

1- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Belfort-Montbéliard [100FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.