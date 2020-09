Gagnez vos entrées pour Terra Botanica

publié le 25/09/2020 à 16:00

Terra Botanica

Devenez de véritables aventuriers en quête de trésors avec « La Ruée vers l’ambre », vivez l’aventure du cinéma en 4D, prenez de la hauteur pour une balade dans les airs en coquille de noix ou en ballon captif, et explorez la jungle tropicale et les docks des 5 continents avec des centaines de papillons, des éclosions en direct et des lâchers spectaculaires… Il ne vous restera plus qu’à remonter le temps au sein des racines de la vie et ses végétaux de l’ère primaire, affronter les serres des climats extrêmes avec la serre aux 2000 orchidées, pour finir par une balade en barque et découvrir les nombreuses richesses du territoire de l’Anjou !

