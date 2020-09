Saint-Herblain : Gagnez vos Pass pour la convention Wazabi

publié le 25/09/2020 à 15:00

La Wazabi Academy c'est la convention Nantaise à la sauce Japonaise les 10 et 11 Octobre à la Salle de la Carrière à St-Herblain!



Défilés cosplay, animations, jeux scéniques, jeux vidéos, concours, dégustation, exposition, invités... De quoi vous faire découvrir la culture japonaise et la culture Geek au sein d'un événement convivial !

Affiche-Wasabi

Retrouvez la liste des invités et l'actualité de l'événement sur leur site internet: wazabi.fr

Gagnez vos entrées:

Pour tenter votre chance, facile ! Envoyez maintenant vos coordonnées ci-dessous pour participer au tirage au sort:

Vous pouvez aussi liker et partager la publication sur le Facebook de Fun Radio Atlantique pour augmenter vos chances de gagner!

(Le formulaire peut mettre un peu de temps à apparaître):



Les meilleurs événements sont à gagner avec Fun Radio Atlantique, 103.4 à Nantes et 103.6 à Saint-Nazaire!

Modalités:

Tirage au sort jeudi; Les gagnants seront contactés par téléphone ou par mail.

1- Si le lot est à récupérer physiquement, il restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.