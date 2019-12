Gagnez vos places au Théâtre 100 Noms

publié le 06/12/2019 à 17:00

Toute cette semaine,Fun Radio Atlantiquevous offre vos places au Théâtre 100 Noms!

Monica Bijoux, avec ses deux frères, a repris l’activité professionnelle familiale : les services funéraires de la maison Bijoux, de père en fille depuis 1992.

Leur dernière « cliente » Marie Jo, décédée à l’âge de 72 ans suite à un malheureux accident de pétanque, avait tout prévu pour son dernier hommage qu’elle voulait à son image : joyeux et plein d’humour !

Vice-présidente de l’amicale des boulistes, elle adorait aussi le théâtre et la chanson. C’est pourquoi elle avait souhaité donner rendez-vous à son entourage au Théâtre 100 Noms pour un bel au revoir haut en couleurs.

Monica, Victor et Maxime Bijoux s’impliqueront comme jamais pour exprimer les volontés scéniques de Marie Jo, mais n’est pas artiste qui veut…

> [ TEASER 1/3 ] LA FAMILLE BIJOUX, avec vous jusqu'au bout ! - Théâtre 100 Noms | Nantes

Marie Rechner (Les Banquettes Arrières) met en scène une idée originale cohérente avec la programmation d’humour noir, acide voire impertinent du Théâtre 100 Noms; mais dans une tradition de théâtre musical où de nombreuses surprises sont à attendre.

