Survolez la Loire-Atlantique avec un avion de chasse

publié le 06/12/2019 à 16:00

Toute cette semaine, Fun Radio Atlantique et Top Gun Voltige vous offrent votre vol à sensation extrême!



> Film de Présentation Top Gun Voltige

Gagnez une session de voltige aérienne!

Pour avoir l’occasion de traverser le ciel en avion et de s’éblouir par la beauté de la nature lors de quelques figures de voltige aérienne, c’est chez Top Gun Voltige qu’il faut se rendre. Lors d’un vol, les participants subissent des accélérations de +5G à -1G en réalisant les grands classiques de la voltige aérienne : looping, tonneau, renversement, Immelman, vol dos, rétablissement tombé, retournement, tonneau barriqué pour découvrir les sensations de la voltige aérienne en toute sécurité avec Top Gun Voltige!

Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio!

Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit:

> 02 40 08 06 06 et gagnez votre session mission extrême!

Pour augmenter ses chances de gagner? Likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Atlantique!

Comment écouter?

En voiture sur le périph Nantais, chez vous, ou au travail:Que vous soyez à Saint Nazaire, en Pays Nantais, ou sur la Côte Atlantique, écoutez Fun Radio Atlantique depuis votre radio, sur le 103.4 (Nantes) et 103.6FM (Saint Nazaire)!

Prêt, feu... SMASH !





Les meilleurs cadeaux sont à gagner avec Fun Radio Atlantique!



Modalités de jeu:

Fin de l'opération le vendredi 13 Décembre 2019.

1- Si le lot est à récupérer physiquement, il restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Atlantique se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Atlantique [103.4 et 103.6FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.