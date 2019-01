Gagnez votre pack Comtois avec Fun Radio

publié le 05/01/2019 à 16:00

Toute cette semaine, Fun Radio Belfort et La brailotte vous offrent votre pack Comtois pour bien démarrer l'année 2019!

Tout bon Franc-Comtois se doit de posséder ce calendrier bourré d'humour bien d'chez nous!

ça braille Crédit : La braillotte

Dans ce pack comtois vous pourrez retrouver le "calendrier bien d'chez nous 2019" pour profiter au fil des mois, de phrases que vous pouvez entendre à tout moment en Franche comté, des mots, des expressions qui illustrent le quotidiens des Franc-Comtois.





En plus du calendrier, dans ce pack Comtois nous ajouterons les magnets décapsuleurs Comtois: Des magnets qui viendront agrandir la famille des produits " Moi j'parle le comtois ! pas toi ? "

Sans oublier quelques goodies Fun Radio pour transporter le son dancefloor partout avec vous pour cette nouvelle année 2019! Prêts?

Comment gagner?

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio!

Dès que vous entendez le signal du SMASH FUN, soyez les plus rapides à appeler le numéro gratuit:

> 03 84 904 500 et gagnez votre pack Comtois!

Pour augmenter ses chances de gagner? Parlez-en à vos amis, likez et partagez la publication sur le Facebook de Fun Radio Belfort!

Comment écouter?

En voiture, chez vous, ou au travail:Que vous soyez à Lure, sur l'Aire Urbaine, dans le Sundgau ou en frontière Suisse près de Delle et Porrentruy, écoutez Fun Radio Belfort UNIQUEMENT depuis votre radio, sur le 100FM!

Prêt, feu... SMASH !





Les cadeaux de notre région sont à gagner avec Fun Radio Belfort, 100FM!



Modalités de jeu:

Fin de l'opération le vendredi 11 Janvier 2019.

1- Le lot restera à disposition du participant pendant 15 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.

2- Seul une personne habitant sur la zone de diffusion de Fun Radio Belfort-Montbéliard [100FM], et n'ayant pas remporté un lot dans les 2 derniers mois pourra remporter son lot. Une pièce justificative pourra être demandée.