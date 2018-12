publié le 14/12/2018 à 12:01

Fun Radio Belfort vous présente : Les Eurockéennes de Belfort - 2019 !



Cette année encore, Le Malsaucy a été aménagé afin d'accueillir tous les festivaliers, et aujourd'hui, Vendredi 14 décembre 2018.Malgré les événements dramatique qui touchent la France actuellement, l'équipe d'organisation des Eurockéennes 2019 ont jugés nécessaire, pour tous, de trouver un antidote à cette crise, un moment pour faire la fêtes, et créer des vibrations positive !

Cette année, petite nouveauté concernant la billetterie, puisque jusqu'au 31 décembre: le pass 4 jours est en réduction pour remercier tous ceux qui, chaque année, font confiance à l'organisation des Eurockéennes et prennent leurs places dès le lancement de la billetterie.



Nouveauté également du côté du Chapiteau, car cette année, chaque jour, une scène stand up lancera la journée, une nouveauté qui s'éloigne du côté musical des Eurockéennes mais pour s'inscrire dans cette même idée, de vouloir redonner le sourire aux Belfortains et aux Français.



Et enfin, ce que vous attendez tous, nous pouvons vous dévoiler les 17 premiers artistes du Festival qui seront présents du jeudi 4 juillet au dimanche 7 décembre 2019 :

The chainsmokers

Duo de DJ's producteurs Américains qui dépassent les 2 milliards de vues sur un de leur titre sur Youtube.

Vous les écoutez tous les jours sur Fun radio et ils seront à retrouver le jeudi sur la Grande scène:

> The Chainsmokers - Side Effects

Petit Biscuit

Jeune talent Français que nous avions déjà vu sur la scène de la plage en 2017, il revient cette année encore sur la grande scène des Eurockéennes, le vendredi en clôture de la soirée !

> PETIT BISCUIT - Sunset Lover

Suprême NTM à retrouver le jeudi sur la grande scène des Eurockéennes:

> Suprême NTM - Laisse pas traîner ton fils

Angele petite sœur de Roméo Elvis, jeune artiste à découvrir le samedi sous le Chapiteau,



Stray Cats, Weezer, Jain, Columbine, Roméo Elvis, Interpol, $uicideboy$, John Butler Trio, Christine and the Queens, Parkway Drive, Jeanne Added, Idles, Slash... et encore bien d'autres artistes qui viendront s'ajouter tout au long de cette nouvelle édition 2019 !

Vous êtes prêts? Nous, oui!

