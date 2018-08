publié le 23/08/2018 à 17:29

Fun Radio Belfort a reçu dans ses locaux le DJ et producteur Axmos, qui a accepté de répondre aux questions de Corentin, quelques semaines avant de faire le Warm Up de l'Haxo Bass qui aura lieu le 1er Septembre à Belfort !



Vous ne connaissez pas encore Axmos ? vous pouvez écouter et découvrir son univers et tous ses titres sur son Soundcloud :



> Interview d'Axmos

En plus de pouvoir l'écouter chaque jour cette semaine sur le 100FM, découvrez l'interview complète du DJ au côté de Corentin sur Fun Radio Belfort à écouter ici:



> INTERVIEW: AXMOS CHEZ FUN RADIO Durée : 08:13 | Date : 23/08/2018

Axmos à retrouver prochainement au Warm Up de l'Haxo Bass de Belfort le 1er Septembre 2018 !



