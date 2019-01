La Dame de fer made in Lorraine

publié le 02/01/2019 à 09:37

La Tour Eiffel est à l'honneur au musée de l'Histoire du Fer de Nancy. L'établissement possède un tronçon de l'escalier d'origine du monument. L'occasion de rappeler qu'il est né dans les usines lorraines. "Le fer de la Tour Eiffel provient des mines de fer de Ludres, au sud de Nancy et a été transformé dans les fonderies de Pompey au nord de Nancy", détaille Odile Lassere, directrice du musée.



Des ateliers ludiques expliquent aux petits et aux grands le processus de fabrication du fer pudlé qui constitue le monument le plus visité au monde. "C'est un fer qui a été brassé à la main par les ouvriers de Pompey pour fabriquer ce fer beaucoup plus résistant, explique Odile Lassere, il faut monter en température, c'est très difficile et long."



Le fer du monument provient de la région nancéienne

Les pièces ont ensuite été assemblées sur le Champs de Mars en 1889. Et tous les travaux ne se sont pas déroulés comme prévu comme le raconte la directrice du musée : " Un ouvrier peintre a fait tomber un pot de peinture rouge et ce pot de peinture a éclaboussé une cinquantaine de visiteurs. L'entreprise Gustave Eiffel a souhaité indemniser - soit pour une redingote, un haut-de forme ou un parapluie taché - et Gustave Eiffel a écrit lui même des excuses à chacun de ses visiteurs."



"Tour Eiffel made in Lorraine", une exposition à découvrir jusqu'au 7 janvier au musée de l'Histoire du Fer de Lorraine.