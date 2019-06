Le Belfort Tattoo Show 2019

publié le 01/06/2019 à 17:00

Fun Radio Belfort présente le Belfort Tattoo Show, les 29 et 30 juin 2019 au Parc des expos de Andelnans !



Après l'Axone Tattoo Show, voici le petit dernier: "Belfort Tattoo Show"! Un autre lieu, une autre convention, un autre format !

Venez découvrir la nouvelle édition du Salon du Tatouage de Belfort-Andelnans organisée par BFC Events.

Découvrez plus de 100 exposants Français et étrangers ainsi que divers guests. Plusieurs styles de tatouages seront à découvrir ainsi que de nombreux commerces.

Durant deux jours, le tatouage sera mis à l'honneur avec divers shows scéniques et plusieurs représentations liées au monde du tatouage.



Retrouvez l'intégralité des informations sur l'événement Facebook: Belfort Tattoo Show 2019



Rendez-vous les 29 et 30 juin 2019 pour cette première édition avec Fun Radio!

Besoin de plus d'infos?

Retrouvez toutes les informations sur Facebook: Belfort Tattoo Show 2019

Ouverture dès 10h au Parc des Expos de Andelnans.





Pré-vente:

9 € pass Jour au lieu de 10 € sur place.

12 € le pass weekend au lieu de 15 € sur place.

Entrée gratuite pour les - de 12 ans

Accédez à la billetterie ici



Information importante: Vous pourrez vous faire tatouer sur place, mais nous vous conseillons de réserver en avance auprès de l'artiste que vous aurez choisi.



Les meilleurs événements de la régions sont avec Fun Radio Belfort, 100FM!

