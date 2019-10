Le salon du mariage de Nancy de retour au parc des expositions

publié le 10/10/2019 à 11:32

Le salon du mariage ouvre ses portes demain soir. Après plusieurs années au centre Prouvé, l’événement retourne dans le hall A du Parc des Expositions. Le public et les exposants pourront ainsi bénéficier du parking gratuit.

Une trentaine de métiers seront représentés à travers une soixantaine de stands. Au programme notamment : fleuristes, instituts de beauté, pâtissiers, photographes, traiteurs, cavistes, agences de voyages ou encore bijoutiers. Une cinquantaine d'enseignes seront présentes pour aider les futurs mariés à organiser au mieux les festivités. Certains proposeront des offres avantageuses pour les commandes réalisées sur le salon.

"Des cours de danse seront proposés cette année, si vous voulez préparer l'ouverture de bal du mariage, ils vont aideront à être au top pour le jour J", détaille Laure Schincariol, organisatrice générale.

Le salon du mariage sera également animé chaque jour par des défilés de mode. Ils sont programmés vendredi à 19h30, samedi et dimanche à 11h30, 14h30 et 17h et font parti des temps forts de la manifestation. L'occasion pour les couples de découvrir les tendances de la nouvelle saison. "Au niveau des robes de mariée, les robes dos nu ont la côte. Un très large choix de robe dos nu plus ou moins échancré sera proposé. Pour les hommes, le costume est toujours d'actualité. Le futur marié essaie en général de s'adapter au niveau des couleurs à la tenue de sa partenaire", avoue l'organisatrice.

En Lorraine, 10 000 mariages sont célébrés chaque année.

Ouverture des portes du salon du mariage, vendredi 11 octobre à partir de 16h et jusqu'à 21h. Samedi et dimanche de 10h à 19h.



La rédaction vous recommande Mettre un pain au sida avec la "love baguette"