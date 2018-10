Le tour de France à Nancy, victoire du SLUC en Leaderscup : l'actu de ce mercredi 24 octobre 2018

publié le 24/10/2018 à 07:19

Le Tour de France 2019 passera à Nancy. Laurent Hénart sera jeudi à la présentation du tracé du tour de France à Paris. La ville accueillera le peloton de l’arrivée de l’étape du 9 juillet entre Reims et Nancy autour du stade Matter près du boulevard d’austrasie.





La patinoire de Metz de retour place de la République. L’installation revient cette année à son emplacement de prédilection. Elle avait été installée l’année dernière au pied de la cathédrale.



10,7% des femmes ont cédé aux attentes de leur partenaire pour leur premier rapport sexuel. C’est ce qui ressort des données 2016 sur le genre et la sexualité publiée par l’agence santé publique. L’agence nationale de santé a donc lancé une campagne de prévention intitulée : "ok pas ok" sur le consentement des ados. Rendez-vous sur le site onsexprime.fr





En basket, le Sluc nancy a battu Evreux hier en quart de finale aller de Leaderscup. Score final : 78 à 75. Match retour mardi prochain. Avant cela les cougars ré-affronteront Evreux en pro B samedi.